Брітні Спірс зворушила рідкісними фото з синами

Зірка пригадала часи, коли Шон та Джейден були маленькими.

Американська співачка Брітні Спірс, яка має двох дорослих синів, рідко ділиться фото з нащадками.

Так, співачка не публікує знімки з дітьми без їхнього дозволу. Втім, 39-річна знаменитість вдарилася у ностальгію і вирішила пригадати часи, коли Шон та Джейден були маленькими. Зараз юнакам 16 і 15 років відповідно.

На своїй сторінці в Instagram вона показала архівні кадри, зроблені на пляжі. На вигляд хлопчикам 3-4 роки.

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"Так гірко бачити, як вони подорослішали… Чому вони не можуть залишатися малюками назавжди? Вони завжди будуть моїми!" – написала зірка.

У коментарях фани написали, що попри все, Брітні – найкраща матуся.

Найкраща мама у світі

Хлопчики дуже люблять свою маму. Ніщо не може цього змінити!!!

Мамина любов

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