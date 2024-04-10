Даша Квиткова придумала, как помочь тяжелобольным детям в лечении

Звезда Сети помогает собирать средства для лечения детям, которые борются с раком.

Украинская блогерша Даша Квиткова придумала, как помочь тяжелобольным детям собрать средства на лечение.

Знаменитость анонсировала проведение благотворительного мероприятия. 25 мая Даша Квиткова организует в Киеве масштабную тренировку, которая состоится под открытым небом на территории паркинга одного из столичных ТРЦ.

Планируется собрать 500 желающих, которые примут участие в тренировке. Занятия по спорту будут проводить четверо известных украинских тренеров, а также сама Даша Квиткова, которая активно занимается в спортзале.

Даша Квиткова

Главной целью мероприятия является сбор средств для детей, которые лечатся от рака. Все донаты за участие в тренировке будут направлены на помощь подопечным фонда "Таблеточки".

Напомним, недавно американский актер с украинскими корнями Миша Коллинз придумал оригинальный способ, как помочь Украине в восстановлении. Для этого нужно только пройти игру в Сети, которая связанна с исследованием соляных шахт Соледара.

Читайте также: