На Авдеевском направлении "поджарили" БМП с оккупантами — видео

Украинские военные продолжают уничтожать врага на нашей земле.
На Авдеевском направлении, в районе села Тоненькое, украинские бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 71-й отдельной егерской бригады ДШВ показали уничтожение российской БМП с сидящими на броне машины оккупантами.
Во вражескую технику в движении попал FPV-дрон.
"Ну, так получилось, ребята", – прокомментировал военный.
Напомним, российский военный "отработал" по товарищу с РПГ (видео).
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