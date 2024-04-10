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На Авдеевском направлении "поджарили" БМП с оккупантами — видео

На Авдеевском направлении "поджарили" БМП с оккупантами — видео

БМП с оккупантами, в которую попал дрон / Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать врага на нашей земле.

На Авдеевском направлении, в районе села Тоненькое, украинские бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 71-й отдельной егерской бригады ДШВ показали уничтожение российской БМП с сидящими на броне машины оккупантами.

Во вражескую технику в движении попал FPV-дрон.

"Ну, так получилось, ребята", – прокомментировал военный.

Напомним, российский военный "отработал" по товарищу с РПГ (видео).

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Дрон против БМП оккупантов на Авдеевском направлении

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