Даша Квіткова вигадала, як допомогти тяжкохворим дітям у лікуванні

Зірка Мережі допомагає збирати кошти на лікування дітям, які борються з раком.

Українська блогерка Даша Квіткова вигадала, як допомогти тяжкохворим дітям зібрати кошти на лікування.

Знаменитість анонсувала проведення благодійного заходу. Так, 25 травня Даша Квіткова організовує в Києві масштабне тренування, яке відбудеться просто неба на території паркінгу одного зі столичних ТРЦ.

Планується зібрати 500 охочих, які візьмуть участь у тренуванні. Заняття зі спорту будуть проводити четверо відомих українських тренерів, а також сама Даша Квіткова, яка активно займається у спортзалі.

Даша Квіткова

Головною метою заходу є збір коштів для дітей, які лікуються від раку. Усі донати за участь у тренуванні будуть направлені на допомогу підопічним фонду "Таблеточки".

Нагадаємо, нещодавно американський актор з українським корінням Міша Коллінз вигадав оригінальний спосіб, як допомогти Україні у відбудові. Задля цього потрібно лише пройти гру в Мережі, яка пов'язана з дослідженням соляних шахт Соледара.

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