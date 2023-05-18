Даша Квиткова в черном монокини похвасталась стройной фигурой в Майами

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова не перестает будоражить воображение поклонников своей стройной фигурой.

На странице в Instagram экс-супруга Никиты Добрынина запостила новую порцию красивых фотографий, где изображена в черном монокини. В отметках Даша отметила, что эти фотографии были сделаны в Майами. На кадрах Квиткова позирует в пляжной одежде с открытой спиной, которая идеально подчеркнула ее фигуру.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Образ блогерша дополнила золотистой подвеской. Кадры были сняты на фоне пальм.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Поклонники были ошеломлены красивым внешним видом Даши, о чем известили ее в комментариях: "спасительница Малибу, из ит ю?", "Покахонтас, только белокурая", "это на обложку Vogue", "просто идеальная".

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что на днях Даша Квиткова отправилась в США, где у нее живет подруга, с которой она не виделась больше года. Сразу по приезду знаменитость отправилась на пляж, где уже успела сделать первые пикантные фото в откровенном бикини, едва прикрывшем ее грудь.

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