Дмитрий Гордон о признании Путиным "ЛНР" и "ДНР": "Они конченые, это начало их конца"

Дмитрий Гордон о признании Путиным "ЛНР" и "ДНР": "Они конченые, это начало их конца"

Журналист записал эмоциональное видео по ситуации на Донбассе.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон записал эмоциональное видео после признания президентом России Путиным самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В своем обращении Гордон подчеркнул, что своим поступком "Путин и его преступная банда перешли последнюю черту". Ведущий добавил, что весь мир наблюдал за тем, решится ли Путин на это или нет и он решился:

"Я внимательно сегодня смотрел показанное по российскому ТВ заседание совета безопасности России. И когда я видел, что Путин просил от каждого высказать свою точку зрения, я вспоминал, как Михаил Горбачев рассказывал мне, как впервые увидел протоколы заседаний политбюро ЦК КПСС при Сталине. Когда в 37-39 году миллионы людей истребили из-за инакомыслие в Советском Союзе. Сталин списки наиболее известных людей выносил на политбюро и каждого просил расписаться и каждый член политбюро ставил свою подпись. Таким образом Сталин повязывал всех кровью. Точно так же и Путин, как в преступной банде решил повязать всех решением: это не я, это народ. Это вот совет безопасности", — сказал в видео Гордон.

Он добавил, что Путин пошел против всего цивилизованного мира и "бросил перчатку цивилизованному миру", которую получит обратно.

Также журналист обратился к простым ребятам из Донецкой и Луганской областей:

"Которых сейчас отлавливают для того, чтобы забрать в военкоматы, бросить как мясо против регулярных частей украинской армии. Прячьтесь! Не идите на эту авантюру! Путин хочет, чтобы первыми погибали вы, а потом уже российские граждане, которые придут на нашу землю из России. Прячьтесь, уходите!" — сказал Гордон.

Прокомментировал журналист и странный "экскурс" Путина по истории, где он заявил, что "современная Украина была создана коммунистической Россией, и государство можно называть Украиной имени Ленина":

"Эти дедушки, которые вспоминают ностальгически Советский Союз, хотят восстановить его только потому, что до 91 года у них х*р стоял, а сейчас они об этом уже забыли. Сегодня у них стоит на войну, на кровь, на завоевание Украины", — отметил Гордон.

В конце речи он подчеркнул, что мы никогда не сдадимся и будем защищать свою землю:

"Нас не испугает ни Путин, ни те, кто подписывает его преступные приказы, ни те, кто придет их исполнять. Украина будет стоять до последнего! А весь мир я прошу – помогите нам. Нам эта помощь сейчас необходима!" – сказал Гордон.

Речь журналиста поддержало немало юзеров. Среди них была и певица Оля Полякова, которая в комментариях под постом написала: "Дима, что делать?" На это Гордон ответил: "Не паниковать и защищать Родину".

Дмитрий Гордон / instagram.com/gordondmytro

Также в фотоблоге Гордон написал: "Они конченые. Это начало их конца. Близкого".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также поручил ввести в ОРДЛО русские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

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