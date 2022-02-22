Украина определилась с местом проведения домашнего матча Кубка Дэвиса против Барбадоса

Встреча состоится в Турции.
Матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Барбадоса состоится в турецкой Анталии, сообщила Федерация тенниса Украины.
Сначала встреча должна была состояться в Киеве, но Комитет Кубка Дэвиса ITF обязал Украину найти для нее другое место из-за нестабильной политической ситуации в стране.
Поединок состоится в запланированные даты – 4-5 марта.
- Прошлой осенью Украина проиграла Норвегии и не вышла в квалификацию Кубка Дэвиса.
- В решающем матче, своем последнем за национальную команду, Сергей Стаховский уступил Касперу Рууду. Это был последний матч украинского теннисиста за национальную команду.
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