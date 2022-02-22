Україна визначилась з місцем проведення домашнього матчу Кубка Девіса проти Барбадосу

Україна визначилась з місцем проведення домашнього матчу Кубка Девіса проти Барбадосу

Зустріч відбудеться у Туреччині.

Матч Першої Світової групи Кубка Девіса між збірними України та Барбадосу відбудеться у турецькій Анталії, повідомила Федерація тенісу України.

Спочатку зустріч мала відбутися в Києві, але Комітет Кубка Девіса ITF зобов'язав Україну знайти для неї інше місце через нестабільну політичну ситуацію в країні.

Поєдинок відбудеться у заплановані дати – 4-5 березня.

Минулої осені Україна програла Норвегії та не вийшла у кваліфікацію Кубка Девіса.

У вирішальному матчі, своєму останньому за національну команду, Сергій Стаховський поступився Касперу Рууду. То був останній матч українського тенісиста за національну команду.

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