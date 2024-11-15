Дмитрий Монатик раскрыл, в какой стране его жена будет рожать третьего ребенка

Популярный украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, рассказал подробности о третьей беременности его жены Ирины.

Так, артист рассказал, что пополнение в семье было запланированным. Более того, супруги начали работать над мечтой еще до полномасштабного вторжения. По словам Монатика, эта новость не стала сюрпризом.

"Жена сказала: "Я беременна". Мы хотели пополнения в семье еще до полномасштабного вторжения. Мы давно над этим работали. Я очень счастлив", - отметил исполнитель в программе "Ранок у великому місті".

MONATIK с семьей / Фото: пресс-служба MONATIK

Кроме того, Дмитрий рассекретил, что беременная жена будет рожать в одном из киевских роддомов. Опираясь на свой предыдущий опыт, супруги пришли к тому, что в Украине медицина самая лучшая. Так что возможность уехать за границу они отвергают.

"Если проходить тяжелое время или что-то счастливое и красивое, то вместе. Для того семья и создается. Поэтому это для нас уже принципиальный вопрос. Что касается роддомов, то мы уже все знаем. У нас двое сыновей рождены именно в Киеве, у нас нас очень классная медицина", — добавил Монатик.

Напомним, недавно Дмитрий Монатик раскрыл пол будущего третьего ребенка. Артист сделал это случайным образом.

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