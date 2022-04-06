Джамала рассказала, сколько средств за месяц собрала на помощь Украине

Знаменитость не собирается останавливаться, а и дальше будет продолжать помогать Украине.

Многие украинские артисты уехали за границу, где они устраивают благотворительные концерты и собирают деньги для Украины. В частности, среди них и певица Джамала.

Артистка рассказала, что находится в Испании. Сегодня, 6 апреля, в Мадриде запланирован благотворительный концерт в поддержку Украины. Там выступят испанские артисты, а вместе с ними и Джамала.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

"Сегодня вечером будет проходить ивент, который называется "С Украиной в сердце". Так же будут участвовать и испанские певцы, и все средства будут переданы Украине. Очень важно, что они собрали сегодня пресс-конференцию, где это объявили. Сегодня после концерта они скажут, сколько удалось собрать денег. Я очень рада, что все они выразили большую поддержку Украине", — рассказала Джамала в эфире телемарафона.

Ранее же певица уже успела выступить в Бухаресте, Рейкьявике, Варшаве, Берлине и других городах. Еще у звезды были онлайн-концерты в Южной Корее и Японии. В общей сложности артистке удалось собрать для Украины 83 млн евро. Но на этом певица не планирует останавливаться.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Вместе с тем Джамала рассказала, что сейчас весь мир поддерживает Украину.

"Мне очень важно донести всем людям: пока политики ищут какие-то политические решения, люди уже действуют. Люди делают концерты, разные телеканалы делают концерты. В Исландии, а это конец света, там собрали ивент исландских исполнителей, собрали деньги для украинских детей. Они открыли бесплатный отель и принимают беженцев из Украины. Они написали в аэропорту "Добро пожаловать". То есть весь мир кричит и нас поддерживает", — добавила исполнительница.

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