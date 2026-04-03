Джамала шокировала заявлением о задержании и политическом преследовании

Джамала

Украинская певица Джамала поделилась историей, как ее из-за активной позиции против войны, которую начала Россия на территории Украины, задержали в аэропорту одной из стран.

Артистку удерживали около суток и даже угрожали депортацией, что стало для нее настоящим шоком. По словам певицы, к счастью, она смогла связаться с украинским посольством, и вмешательство дипломатов помогло избежать неприятных последствий, о чем она рассказала во время интервью с Машей Ефросининой.

«У меня было задержание в аэропорту. Я не могу назвать страну, но меня на сутки задержали. Это было очень страшно. Хорошо, что я была без детей, ведь думала брать их с собой. Мне говорят: „Гражданочка, проходим. Есть секретная информация, мы вас депортируем. Вам запрещен въезд“. Спросили, откуда я приехала. Говорю: „Из Киева“. А они: „Вот и езжайте в Киев“. Я спрашиваю почему, они говорят: „Что-то вы такое сделали“. Я говорю: „А что я такое сделала?“ Мы открываем Instagram, а там мои посты про Мариуполь, Бучу и подобное. Я говорю: „А вы понимаете, что это политическое преследование“, и тут очень хорошо спра

Джамала / © instagram.com/mashaefrosinina

Несмотря на стрессовую ситуацию, певица сохранила спокойствие и заявила, что это политическое преследование. Ее сфотографировали, взяли отпечатки пальцев, но после контакта с посольством отпустили.

«Мне нельзя въезжать в огромный список стран, в том числе Катар и другие, сохраняющие нейтралитет. Это было страшно, но у меня сработала какая-то сила: не сдаваться. Хорошо, что без детей. Я знала, что выгребу», — добавила артистка.

Джамала подчеркнула, что даже такие риски не заставили бы ее замолчать правду о террористической деятельности Кремля, ведь для нее важно продолжать информировать мир о ситуации в Украине.

