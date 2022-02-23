Дженнифер Лопес показала себя беременной на трогательном архивном видео

Артистка поздравила двойню с 14-летием.

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отметила день рождения своих детей.

Так, близнецам звезды детей Эмми и Максимилиану исполнилось 14 лет. По этому случаю исполнительница поделилась трогательным видео, в котором собраны редкие фото и ролики с именинниками. В частности, Джей Ло показала себя беременную, а также архивные и современные кадры с детьми. На них можно увидеть, насколько артистка любит своих чад и какие замечательные отношения между двойняшками.

"Мои дети, мои солнышки, мои любимые. С днем рождения моих двух кокосиков #MaxAndLulu. Вы научили меня настоящему смыслу жизни и навсегда изменили меня самым удивительным образом… Я очень благодарна вам обоим!!! Я только надеюсь, что могу быть половиной того благословения, каким вы были в моей жизни. Этот день 14 лет назад всегда символизировал для меня первый день остальной моей жизни. Макс и Лулу, я буду любить вас вечно", – написала звезда.

Отметим, певица родила двойню 22 февраля в 2008 году от бывшего третьего мужа Марка Энтони. Они были в браке с 2004 по 2011 год. Сейчас исполнительница встречается с голливудским актером Беном Аффлеком.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Associated Press

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