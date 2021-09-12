Эктор Хименес-Браво рассказал о своем доме в Канаде: "Это уголок рая"

Он купил его 15 лет назад.
Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво, который недавно показал идиллию с любимой, рассказал о своем канадском доме.
Известный ведущий является гражданином Канады. Поэтому еще 15 лет назад он приобрел себе там дом в городе Нью-Брансуик. Это местность окружена лесами, реками и озерами. Как признался сам Эктор, ему нравится природа, что его там окружает. Он постоянно любуется красивыми пейзажами.
"Каждый раз, когда я просыпаюсь, то вижу этот удивительно красивый пейзаж. Я не могу нарадоваться. Это уголок рая", — поделился шеф-повар.
Однако, Эктор часто находится в Украине, а за дом надо, чтобы кто-то ухаживал. Поэтому он поручил это своему соседу. Однако, долгое отсутствие хозяина дома сказалась. Во-первых, надо обязательно сделать тщательную уборку. Во-вторых, в доме завелись мыши. Поэтому по приезду пришлось решать эту проблему.
"Моя проблема с мышами начинает решаться. Но, если честно, я чувствую себя ужасно. Я очень люблю животных", — поделился своими переживаниями шеф-повар.
Напомним, хоть и дом Эктора Хименеса-Браво и в Канаде, но создавать семью он планирует с украинкой. Недавно он признался, чем ему так нравятся украинские женщины.