Эктор Хименес-Браво рассказал о своем доме в Канаде: "Это уголок рая"

Эктор Хименес-Браво рассказал о своем доме в Канаде: "Это уголок рая"

Он купил его 15 лет назад.

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво, который недавно показал идиллию с любимой, рассказал о своем канадском доме.

Известный ведущий является гражданином Канады. Поэтому еще 15 лет назад он приобрел себе там дом в городе Нью-Брансуик. Это местность окружена лесами, реками и озерами. Как признался сам Эктор, ему нравится природа, что его там окружает. Он постоянно любуется красивыми пейзажами.

Эктор Хименес-Браво в Канаде / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Каждый раз, когда я просыпаюсь, то вижу этот удивительно красивый пейзаж. Я не могу нарадоваться. Это уголок рая", — поделился шеф-повар.

Дом Эктора Хименеса-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Однако, Эктор часто находится в Украине, а за дом надо, чтобы кто-то ухаживал. Поэтому он поручил это своему соседу. Однако, долгое отсутствие хозяина дома сказалась. Во-первых, надо обязательно сделать тщательную уборку. Во-вторых, в доме завелись мыши. Поэтому по приезду пришлось решать эту проблему.

Эктор Хименес-Браво говорит о мышах / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Моя проблема с мышами начинает решаться. Но, если честно, я чувствую себя ужасно. Я очень люблю животных", — поделился своими переживаниями шеф-повар.

Напомним, хоть и дом Эктора Хименеса-Браво и в Канаде, но создавать семью он планирует с украинкой. Недавно он признался, чем ему так нравятся украинские женщины.

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