Евгений Синельников резко захейтил Винника и объяснил, почему он никогда не сможет вернуть популярность

Украинский ведущий и режиссер Евгений Синельников высказал собственную позицию по отношению к певцу Олегу Виннику.

Как известно, артист сейчас обустраивает жизнь в Германии. А недавно объявил о первом зарубежном шоу, после чего его раскритиковали. Евгений также считает, что прежней популярности Виннику не стоит ждать даже после возвращения на Родину. По словам режиссера, украинцам гораздо важнее будут те знаменитости, кто в трудные времена оставался в стране и поддерживал ее.

"Мы закладываем ощущение, что мы живем в классном государстве. И когда закончится нашей победой эта война, вот тогда зритель будет вспоминать, что Слава Демин не плохой, а работал даже в такие сложные времена. Сопротивлялся и делал. И сейчас ему можно дать немного заработать, поставить лишний лайк. И этот человек более весом, чем Винник. Вот где он? Кто он? Он никогда не будет звездой в Украине. Никогда! Что бы он ни сделал, как бы он не преподавал себя. Его звезда зашла", - подчеркнул Синельников в интервью Славе Демину.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Также режиссер рассматривает в победе еще один сложный этап для украинцев. По мнению Евгения, после проигрыша РФ в Украину вернутся беглые звезды и будут рассказывать о тяжелых переживаниях, что повлечет за собой много конфликтов.

"Выиграть не победу, выиграть страну, которую я хочу. Потому что победа – это только начало. После этого будут срачи. Потому что вернутся все, кто уехал, и будут говорить: "А мы там на Мальдивах знаешь, как волновались за Украину?" И этот период будет не менее сложным, чем победа", – пояснил режиссер.

Напомним, недавно Евгений Синельников назвал сумму, которую смогли получить его родители в рамках государственной помощи по восстановлению жилья, которое разрушили оккупанты.

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