"Евровидение-2023": смотрите онлайн-трансляцию церемонии открытия

Сегодня, 7 мая, в Ливерпуле, Великобритания, состоится торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

Мероприятие начнется в 17:00. Участники "Евровидения" из 37 стран торжественно пройдут 200-метровой "бирюзовой дорожкой". В частности, во время прямой трансляции можно посмотреть образы всех конкурсантов, а также их эксклюзивные интервью.

Представитель Украины, дуэт TVORCHI, символически войдет в ливерпульский концертный зал Сент-Джордж-Холл.

Посмотреть онлайн-трансляцию открытия можно здесь:

Напомним, 67-й конкурс "Евровидения" состоится уже в скором времени. Полуфиналы зрители увидят 9 и 11 мая, а финал, где и выступят TVORCHI, — 13 мая. Редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую трансляцию мероприятия и первой сообщит имя победителя. Пока же предлагаем узнать, где и когда смотреть "Евровидение-2023" и кому букмекеры прогнозируют победу.

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