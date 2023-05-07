Какому знаку Зодиака повезет 8 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 8 мая?

День, когда нельзя отвечать агрессией на агрессию, даже если будет казаться, что сдержать себя практически невозможно – последствия у такого столкновения могут оказаться самыми непредсказуемыми. Нежелательно также надеяться на то, что кто-то решит наши проблемы за нас – это можно сделать только самостоятельно, желательно без чьих-либо советов или подсказок со стороны. Можно – и нужно – работать над совершенными ранее ошибками: именно сейчас это удастся сделать легко и без особых усилий.

Телец (21.04 – 21.05)

Звезды настоятельно рекомендуют вам воспользоваться даром красноречия, которым они сегодня с лихвой одарят представителей знака – благодаря им, они смогут убедить в своей правоте даже самых упрямых и несговорчивых оппонентов. Таким образом можно решить массу важных – как профессиональных, так и личных – вопросов. Главное, не употреблять свои способности во вред другим людям – такие действия до добра не доведут.

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