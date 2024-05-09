"Евровидение-2024": онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса

Сегодня, 9 мая, в 22:00 начнется второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

На главную сцену в Мальме выйдут 16 представителей стран-участниц. Они будут бороться за право попасть в грандиозный финал. Еврофанаты смогут оценить выступления таких стран: Мальта, Албания, Греция, Швейцария, Чехия, Австрия, Дания, Армения, Латвия, Сан-Марино, Грузия, Бельгия, Эстония, Израиль, Норвегия и Нидерланды. В нашем материале можно ознакомиться с их песнями, а также в каком порядке они будут выходить на сцену.

Вскоре благодаря зрительскому голосованию станет известно, кто в финале вместе с alyona alyona и Jerry Heil будет бороться за хрустальный кубок.

Отметим, что второй полуфинал "Евровидения-2024" можно посмотреть на официальном YouTube-канале конкурса – Eurovision Song Contest. Раньше мы также писали, где еще ведется трансляция.

Кроме того, редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Мы первыми сообщим вам самые интересные события конкурса и имена всех финалистов.

Напомним, грандиозный финал "Евровидения-2024" состоится уже в субботу, 11 мая. Ранее певица Джамала предположила, смогут ли alyona alyona и Jerry Heil завоевать первое место и при каком условии это произойдет.

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