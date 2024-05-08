"Евровидение-2024": когда и где смотреть второй полуфинал и участники

Уже в скором времени станут известны имена всех финалистов.

Уже в четверг, 9 мая, отгремит второй полуфинал масштабного песенного конкурса "Евровидение-2024".

7 мая прошел первый полуфинал, где за место и финал боролась Украина. Имена первой десятки финалистов уже известны. Теперь пора узнать, каким странам повезет попасть в финал.

Всего во втором полуфинале на сцену в Мальме выйдут 16 участников. В частности, свои конкурсные номера продемонстрируют представители Мальты, Албании, Греции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Дании, Армении, Латвии, Сан-Марино, Грузии, Бельгии, Эстонии, Израиля, Норвегии и Нидерландов.

Участники второго полуфинала "Евровидения-2024"

Второй полуфинал начнется уже 9 мая в 22:00. Редакция сайта предлагает узнать, где можно его посмотреть.

Трансляция второго полуфинала состоится на телеканале "Суспильне Культура". Кроме того, шоу можно посмотреть на сайте eurovision.ua, на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного".

Кто же желает просмотреть "Евровидение-2024" на языке оригинала, без перевода на украинский, то для этого нужно зайти на YouTube-канал Eurovision Song Contest.

Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за вторым полуфиналом "Евровидения-2024". Мы первыми сообщим вам, кто попадет в финал. Пока же предлагаем в текстовой хронике вспомнить, как прошел первый полуфинал.

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