"Євробачення-2024": коли і де дивитися другий півфінал та учасники

Вже незабаром стануть відомі імена всіх фіналістів.

Вже у четвер, 9 травня, відгримить другий півфінал масштабного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Так, 7 травня минув перший півфінал, де за місце і фіналі боролася Україна. Імена першої десятки фіналістів вже відомі. Тож, тепер настав час дізнатися, яким країнам поталанить потрапити до фіналу.

Усього у другому півфіналі на сцену в Мальме вийдуть 16 учасників. Зокрема, свої конкурсні номери продемонструють представники Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Австрії, Данії, Вірменії, Латвії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів.

Учасники другого півфіналу "Євробачення-2024"

Другий півфінал розпочнеться вже 9 травня о 22:00. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, де можна його подивитися.

Трансляція другого півфіналу відбудеться на телеканалі "Суспільне Культура". Окрім того, шоу можна подивитися на сайті eurovision.ua, на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного".

Хто ж бажає переглянути "Євробачення-2024" мовою оригіналу, без перекладу українською, то задля цього потрібно зайти на YouTube-канал Eurovision Song Contest.

Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за другим півфіналом "Євробачення-2024". Ми першими повідомимо вам, хто потрапить до фіналу. Поки ж пропонуємо у текстовій хроніці пригадати, як минув перший півфінал.

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