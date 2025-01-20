"Евровидение-2025": в Швейцарии объявили имена ведущих конкурса

В этом году шоу будут вести три известных швейцарки.

Наконец-то организаторы "Евровидения-2025" объявили имена ведущих 69-го по счету песенного конкурса.

Такой случай представился трем известным швейцаркам. "Евровидение-2025" будут вести певица Сандра Штудер, телеведущая Мишель Хунцикер и юморист Хейзел Брюггер. Именно они между выступлениями конкурсантов будут развлекать зрителей конкурса, который состоится в мае в Базеле. Сандра и Хейзел проведут полуфиналы, а во время грандиозного финала к ним присоединится Мишель.

"Хейзел, Сандра и Мишель будут сочетать уникальную универсальность с дополнительными талантами, такими как комедия, танцы и пение. Мы невероятно гордимся тем, что подписали контракт. Они образуют настоящую команду мечты. Это порадует зрителей во всем мире! Вместе команда отображает культурное и языковое разнообразие нашей страны и олицетворяет открытость Швейцарии, ее способность совмещать культуры и то, что она родна для всех", — комментируют организаторы конкурса.

Ведущие "Евровидения-2025" / Фото: eurovision.tv

К слову, Хейзел Брюггер 31 год и она является известной юмористкой. Знаменитость будет удивлять зрителей своим юмором, наблюдательностью и остроумием. 55-летняя Сандра Штудер в 1991 году представляла Швейцарию на "Евровидении" с песней Canzone Per Te и завоевала пятое место. Тем временем 47-летняя Мишель Хунцикер является популярной артисткой в Европе и известна зрителям своими шоу на немецком и итальянском ТВ.

Напомним, тем временем в Украине тщательно готовятся к нацотбору, который состоится уже 8 февраля. Недавно стали известны имена десятков финалистов конкурса.

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