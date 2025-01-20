"Євробачення-2025": у Швейцарії оголосили імена ведучих конкурсу

Нарешті організатори "Євробачення-2025" оголосили імена ведучих 69-го за рахунком пісенного конкурсу.

Така нагода випала трьом відомим швейцаркам. "Євробачення-2025" вестимуть співачка Сандра Штудер, телеведуча Мішель Гунцікер та гумористка Гейзел Брюґґер. Саме вони між виступами конкурсантів розважатимуть глядачів конкурсу, який відбудеться в травні у Базелі. Сандра та Гейзел проведуть півфінали, а під час грандіозного фіналу до них доєднається й Мішель.

"Гейзел, Сандра та Мішель поєднуватимуть унікальну універсальність із додатковими талантами, такими як комедія, танці та спів. Ми неймовірно пишаємося тим, що підписали контракт. Вони утворюють справжню команду мрії. Це потішить глядачів у всьому світі! Разом команда відображає культурне та мовне розмаїття нашої країни та втілює відкритість Швейцарії, її здатність поєднувати культури та того, що вона рідна для всіх", - коментують організатори конкурсу.

Ведучі "Євробачення-2025" / Фото: eurovision.tv

До слова, Гейзел Брюґґер 31 рік і вона є відомою гумористкою. Знаменитість дивуватиме глядачів своїм гумором, спостережливістю та дотепністю. 55-річна Сандра Штудер 1991 року представляла Швейцарію на "Євробаченні" з піснею Canzone Per Te та виборола п'яте місце. Тим часом 47-річна Мішель Гунцікер є популярною артисткою в Європі та відома глядачам своїми шоу на німецькому та італійському ТБ.

Нагадаємо, тим часом в Україні ретельно готуються до нацвідбору, який відбудеться вже 8 лютого. Нещодавно стали відомі імена десятки фіналістів конкурсу.

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