У Трампа назвали три ключові пункти для припинення війни в Україні

У понеділок, 20 січня, відбудеться інавгурація президента США Дональда Трампа, а от кінцевого варіанту його мирного плану для України поки що немає. Ба більше, команда Трампа потихеньку відступає від передвиборчої обіцянки закінчити війну в перший же день після інавгурації. Однак, у Трампа назвали три ключові питання для припинення війни в Україні.

Про це в ексклюзиві TSN.UA розповіла Вікторія Панченко.

Трамп повертається

Цей день настав. Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за київським часом). І у Трампа вже назвали три ключові питання для припинення війни в Україні. Новообраний президент США Дональд Трамп рішуче налаштований домогтися завершення війни, яку проти України розв'язала Росія. Про це заявив майбутній радник з національної безпеки новообраного президента США Майк Волтц, пише CBS.

Він також зазначив, що на шляху до припинення війни в Україні залишається три питання, які на його переконання, мають бути ключовими. Він уточнив, що ці питання стосуються ймовірних переговорів України з РФ. Перше питання - хто має бути за столом переговорів, друге - як привести їх за стіл переговорів, третє - якими мають бути рамки угоди. "Конфлікт має зупинитись і президент Трамп чітко каже про це і рішуче налаштований це зробити", - додав Волтц.

В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче закінчити війну у цьому році, але за умови, що будуть серйозні гарантії безпеки. Про це Зеленський сказав на пресконференції після перемовин із польським прем'єром Туском.

Обіцяти – не означає виконати

Сам Трамп неабияк розігрівав пристрасті ще до своєї перемоги, знаменитими стали обіцянки "завершити війну в Україні за 24 години" і навіть "ще до офіційного вступу на посаду". На це дуже оперативно відреагували і в українських політичних колах, популярною стала теза про те, що "Трамп скоро завершить війну", воєнний стан продовжуватись не буде, і вже навесні на Україну чекають вибори.

Втім, новообраний американський президент став поволі змінювати свою риторику, замість "24 годин" він став обіцяти вирішити все просто "швидко", визнавав усю складність "російсько-української ситуації". Зрештою, про мирне врегулювання він і його команда почали міркувати в термінах "місяців", спецпредставник Трампа щодо України та РФ Кіт Келлог, приміром, дав собі сто днів на пошук "рішення". Виходить, що публічно визнати, що обіцянки швидкого завершення війни в Україні насправді ніколи не мали під собою ґрунту – не можуть. Примітно, що за інформацією РБК-Україна, на це є дві головні причини.

Перша – в команді Трампа почали усвідомлювати, наскільки непросто їм буде вести переговори як з Києвом, так і особливо з Москвою. Однак якщо Київ в принципі є договороздатним і адекватним, то про Москву це сказати важко. Друга причина – команда Трампа і насамперед він особисто дуже переживають за власний імідж "крутих хлопців", які наказують, а інші виконують.

Натомість Трампу треба буде сідати за стіл, цілком ймовірно – навіть за круглий, з іншими учасниками подій, щось говорити, доводити і сперечатися. А це якось не відповідає іміджу "крутого хлопця", який усіма керує, йдеться у матеріалі РБК-Україна. Нова американська адміністрація не може показати свою слабкість вже на самому початку президентства Трампа – і у світі, і перед власними виборцями. Тож вона явно бере паузу та утримується від швидких рішень та різких кроків, з цим пов’язана невизначеність щодо нових зустрічей Трампа з Путіним чи Зеленським.

НАТО на паузу і заморозка війни

Ба більше, нині вимальовуються лише два параметри, з якими команда новообраного президента США Дональда Трампа в перспективі може вийти на переговори щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Як пояснюють джерела РБК-Україна, перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде зняте з порядку денного й "покладене в шухляду", але не "викинуте у смітник". Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. У Києві, своєю чергою, цей сценарій вважають поганим, оскільки це не вирішить проблему російської агресії та відновлення територіальної цілісності України. Як довів досвід АТО/ООС на Донбасі, будь-яка заморозка може перетворитись на гарячі бойові дії. Попри надії Києва на те, що у 2025-му все ж вдасться досягти завершення війни, одночасно ведеться робота і над іншим сценарієм, який стосується посилення обороноздатності Збройних сил України (ЗСУ) та забезпечення готовності до можливого продовження війни. Ці завдання залишатимуться актуальними і в час період президентства Дональда Трампа.

Водночас Reuters із посиланням на чотирьох чиновників писав, що у на столі у Трампа є три основні пропозиції щодо мирного плану. Йдеться про варіанти Кіта Келлога, обраного віцепрезидентом США Джей Ді Венса та колишнього в. о. керівника розвідки Річарда Гренелла.

План Кіта Келлога передбачає заморожування поточних ліній фронту. Якщо Росія не погодиться на це, Трамп озброїть Україну "до зубів". Україна ж має відмовитися від вступу до НАТО. Києву будуть запропоновані гарантії безпеки з боку США.

План Джей Ді Венса включає демілітаризовану зону на нинішніх лініях фронту, яка буде "потужно укріплена" для запобігання подальшим вторгненням з боку РФ. Венс також виступає проти вступу України в НАТО.

План Річарда Гренелла полягає у створенні "автономних зон" на сході України. Він також вважає, що членство України в НАТО – не в інтересах США. При цьому Гренелл – один із небагатьох, хто був присутній на зустрічі Трампа та президента України Володимира Зеленського у вересні в Нью-Йорку.

Інавгурація Трампа

20-го січня пройде інавгурація Дональда Трампа на пост президента США, офіційні заходи відбуватимуться у Вашингтоні протягом всього дня. День інавгурації включає офіційну церемонію присяги, а також музичні виступи, святковий парад і низку офіційних балів. Трамп складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Основні події церемонії

Примітно, що місце інавгурації президента США вперше з 1985 року змінили. Через мороз церемонія пройде в ротонді Капітолія замість західних сходів будівлі. Глядачів розмістять на арені Capital One, де також відбудеться президентський парад. Події 20 січня відбуватимуться протягом всього дня за таким приблизним розкладом:

Кого запросили

Серед запрошених на інавгурацію Трампа – колишні лідери Штатів Джордж Буш, Білл Клінтон, Барак Обама та 46-й президент Джо Байден із дружиною, члени Конгресу та судді Верховного суду, високопоставлені військові, почесні гості та спонсори. Зокрема, церемонію відвідають підприємці-мільярдери Ілон Маск (Tesla, SpaceX), Марк Цукерберг (Meta), Джефф Безос (Amazon), Шоу Цзи Чу (TikTok), Сундар Пічаї (Google). Будуть присутні й світові лідери, зокрема президент Аргентини Хав'єр Мілей, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Замість запрошеного Трампом лідера Китаю Сі Цзіньпіна приїде віцепрезидент Хань Чжен.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! ТРАМП ПОВЕРТАЄТЬСЯ! ЗЛИЛИ ТРИ ПУНКТИ ДЛЯ КІНЦЯ ВІЙНИ!

Нагадаємо, перед інавгурацією Джо та Джилл Байдени привітали Дональда та Меланію Трамп у Білому домі.

Читайте також: