Фонд Тины Кароль передал Украине 500 генераторов из Японии

Фонд Тины Кароль в сотрудничестве с председателем Rakuten Group и мессенджером Viber Микки Микитани передал Украине 500 генераторов.

Все приборы уже доставлены в соответствующие украинские города, энергосистема которых больше всего пострадала от российских обстрелов. В общей сложности, общая стоимость генераторов составляет около 900 тысяч долларов.

Генераторы, переданные Украине фондом Тины Кароль

Для Тины Кароль было важно, чтобы генераторы получили прежде всего наиболее пострадавшие области страны. В сотрудничестве с Офисом Президента Украины Владимира Зеленского был составлен список населенных пунктов, где генераторы наиболее необходимы.

Генераторы, переданные Украине фондом Тины Кароль

"Несмотря на свои профессии, даже на свои возможности делать больше, чем ты можешь, — это задача каждого из нас. Всеми силами помощи нашему государству в культурной и благотворительной сферах ради одной общей цели победы над обстоятельствами, победы над врагом", — прокомментировала Тина Кароль. .

Генераторы, переданные Украине фондом Тины Кароль

Доставкой генераторов в пункты назначения занималась "Нова пошта". Компания забрала генераторы из Варшавы, привезла их во Львов, а уже оттуда – в другие города Украины.

Генераторы, переданные Украине фондом Тины Кароль

В общей сложности, 500 приборов с трансформаторами напряжения фонд Тины Кароль передал следующим областям:

153 генератора были доставлены в "Пункти незламності" (Харьковская, Запорожская, Херсонская, Николаевская области);

100 генераторов – пункты ГСЧС по всей Украине;

82 генератора – пункты обогрева (Харьковская, Николаевская, Запорожская, Херсонская области);

75 генераторов – волонтерские центры работы с общиной наиболее пострадавших областей (Запорожская, Николаевская, Херсонская, Харьковская, Луганская области);

42 генератора – поселковые советы (Николаевская, Харьковская области);

30 генераторов – психоневрологические интернаты (Херсонская, Николаевская области);

10 генераторов – больницы и поликлиники (Херсонская, Харьковская области);

5 генераторов – школы (Харьковская и Херсонская области);

2 генератора – детский сад (Харьковская область);

1 генератор – храм в Харьковской области.

Отметим, за прошлый год фонд Тины Кароль финансово помогал украинским онкологическим больницам. Общая сумма пособия составляет 1,5 млн гривен. Также благотворительная организация помогала украинцам, пострадавшим от развязанной Россией войны, и поддерживала детей военнослужащих.

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