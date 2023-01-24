Фонд Тіни Кароль передав Україні 500 генераторів із Японії

Фонд Тіни Кароль у співпраці з головою Rakuten Group та месенджера Viber Міккі Мікітані передав Україні 500 генераторів.

Всі прилади вже доставлені до відповідних українських міст, енергосистема яких найбільше постраждала від російських обстрілів. Загалом, загальна вартість генераторів становить близько 900 тисяч доларів.

Генератори, які передав Україні фонд Тіни Кароль

Для Тіни Кароль було важливим, щоб генератори отримали насамперед найбільш постраждалі області країни. Тож, у співпраці з Офісом Президента України Володимира Зеленського був складений список населених пунктів, де генератори найбільш необхідні.

Генератори, які передав Україні фонд Тіни Кароль

"Попри свої професії, навіть попри свої можливості робити більше, ніж ти можеш, - це завдання кожного з нас. Усіма силами допомогою нашій державі в культурній та благодійній сферах задля однієї спільної мети перемоги над обставинами, перемоги над ворогом", - прокоментувала Тіна Кароль.

Генератори, які передав Україні фонд Тіни Кароль

Доставленням генераторів до пунктів призначення займалася "Нова пошта". Компанія забрала генератори з Варшави, привезла їх до Львова, а вже звідти – до інших міст України.

Генератори, які передав Україні фонд Тіни Кароль

Загалом, 500 приладів із трансформаторами напруги фонд Тіни Кароль передав таким областям:

153 генератори були доставлені до "Пунктів незламності" (Харківська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області);

100 генераторів – пункти ДСНС по всій Україні;

82 генератори – пункти обігріву (Харківська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська області);

75 генераторів – волонтерські осередки роботи з громадою найбільш постраждалих областей (Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Луганська області);

42 генератори – селищні ради (Миколаївська, Харківська області);

30 генераторів - психоневрологічні інтернати (Херсонська, Миколаївська області);

10 генераторів - лікарні та поліклініки (Херсонська, Харківська області);

5 генераторів - школи (Харківська та Херсонська області);

2 генератори - дитячий садочок (Харківська область);

1 генератор - храм у Харківській області.

Зазначимо, за минулий рік фонд Тіни Кароль фінансово допомагав українським онкологічним лікарням. Загальна сума допомоги становить 1,5 млн гривень. Також благодійна організація допомагала українцям, що постраждали від розв'язаної Росією війни, та підтримувала дітей військовослужбовців.

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