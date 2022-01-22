"Голос країни-12" на 1+1: в столице прошла презентация шоу

Премьера шоу состоится уже в это воскресенье.

Уже 23 января в 21:00 на телеканале 1+1 состоится долгожданная премьера двенадцатого сезона главного музыкального шоу "Голос країни".

В преддверии старта проекта состоялась презентация, на которой собрались тренеры, участники шоу, блогеры. Ведущим мероприятия стал Юрий Горбунов, а звездные наставники и участники шоу зажигали сцену своими невероятными выступлениями.

Презентация шоу "Голос країни – 12" / пресс-служба канала "1+1"

На сцену в этот вечер вышел и руководитель Big Entertainment шоу Владимир Завадюк. Он пожелал участникам добиться успеха, а также рассказал, чем будет удивлять зрителей 12 сезон.

"Для меня 12 сезон "Голосу країни" — это больше, чем работа, это целая жизнь. В этом году мы обновили тренерскую панель, в 12 сезоне она особенная. Кроме того, мы сделали эксперимент и запустили кампанию под названием "Агенты Голоса". Люди в разных городах нашей страны искали уникальные голоса и присылали их нам. В шоу появится дополнительный приз и пятая команда – это вы сможете узнать в первом эфире", — рассказал Завадюк.

Презентация шоу "Голос країни – 12" / пресс-служба канала "1+1"

Оля Полякова в свою очередь отметила, что она немного волнуется. Впрочем, звезда убеждена, что новый сезон будет отличным.

"Когда я шла на "Голос країни", то немного волновалась. Не потому что трудно выбирать репертуар для участников и работать с ними, я волновалась, как все сложится, какая будет атмосфера. Могу сказать, что наш сезон – это радость, свет и музыка", — сказала Оля Полякова.

Надя Дорофеева рассказала, что они уже успели поспорить с Олей и поссориться с Потапом. Но в целом между ними царит дружеская атмосфера.

Презентация шоу "Голос країни – 12" / пресс-служба канала "1+1"

"Хочу сделать комплимент Оле Поляковой, она держится очень круто и всех заряжает своей энергетикой. Мы иногда спорим с ней в проекте из-за ребят, и даже немного поссорились с Потапом из-за этого, но это еще больше задает дружественную конкуренцию между нами", — сказала Дорофе .

Святослав Вакарчук рассказал, что участники нового сезона – это искренние и талантливые люди.

"Для меня "Голос країни" — это не только обо мне как наставнике. Мне интересно, чем они живут. В этом сезоне хочется еще больше души, и этого я хочу всем вам пожелать. Непростое сейчас у нас время, но надеюсь, что мы сплотимся и проведем этот год и сезон вместе. Победят все, но главное, чтобы победила Украина", — сказал Святослав Вакарчук.

Презентация "Голосу країни – 12" / пресс-служба канала "1+1"

Главным призом за победу в шоу в этом сезоне традиционно станет квартира в Киеве от компании "НоваБудова". Также победитель получит еще один супер приз, важный для каждого артиста. Что именно – смотрите в первом выпуске проекта в это воскресенье в 21:00 на 1+1.

Не пропустите, уже в это воскресенье, 23 января, в 21:00 на телеканале 1+1 – премьера вокального шоу "Голос країни-12".

Все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа станут победитель "Голоса страны-11" Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натали Солоник. Ведущими бэкстейджами для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница "Голосу країни-10" Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT и участница "Голос.Дети-4" Нино Басилая.

Новый сезон "Голосу країни" пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна".

Читайте также: