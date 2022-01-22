В "Дії" запустили новую услугу для ФЛП

Услуга доступна для ФЛП 1-3 групп.
С субботы, 22 января, у "Дії" появилась новая услуга для физических лиц-предпринимателей 1-3 групп. Теперь в приложении можно подать годовую декларацию.
Как подать декларацию ФЛП 1 и 2 групп:
- В приложении "Дія" выберите Услуги / Налоги ФЛП / Декларации.
- Укажите сумму дохода за год и контактные данные.
- "Дія" заполнит данные о ЕП и ЕСВ.
- Внимательно проверьте всю информацию, чтобы она была достоверна.
- Подпишите декларацию "Дія. Підпис".
Как подать декларацию ФЛП 3️ группы:
- В приложении нажмите Услуги / Налоги ФЛП / Декларации.
- Укажите сумму дохода только за 4-й квартал. "Дія" запросит Налоговую на декларацию за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев.
- Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, так же, как и данные об ЕСВ.
- Измените все данные и суммы в декларации.
- Подпишите декларацию "Дія. Підписом".
"Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому внимательно проверьте и исправьте, если найдете ошибку. Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" вы можете загрузить PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля", — говорится в сообщении.
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