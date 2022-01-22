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У "Дії" запустили нову послугу для ФОПів

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У "Дії" запустили нову послугу для ФОПів

Фото: diia.gov.ua

Послуга доступна для ФОПів 1-3 груп.

Від суботи, 22 січня, в "Дії" з'явилася нова послуга для фізичних осіб-підприємців 1-3 груп. Відтепер у застосунку можна подати річну декларацію.

Як подати декларацію ФОПам 1 та 2 груп:

  • У застосунку "Дія" виберіть Послуги / Податки ФОП / Декларації.
  • Вкажіть суму доходу за рік та контактні дані.
  • "Дія" заповнить дані про ЄП і ЄСВ.
  • Уважно перевірте всю інформацію, щоб вона була достовірна.
  • Підпишіть декларацію "Дія.Підписом".

Як подати декларацію ФОПам 3️ групи:

  • У застосунку натисніть Послуги / Податки ФОП / Декларації.
  • Вкажіть суму доходу лише за 4-й квартал. "Дія" зробить запит до Податкової на декларацію за три інші квартали і підтягне суму задекларованого доходу за 9 місяців.
  • Сума податку до сплати вираховується автоматично, так само, як і дані про ЄСВ.
  • Відредагуйте усі дані та суми в декларації.
  • Підпишіть декларацію "Дія.Підписом".

"Усі дані та суми в декларації редагуються. Тому уважно перевірте та виправте, якщо знайдете помилку. Внизу під кнопкою "Підписати та надіслати" ви можете завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля", - ідеться в повідомленні.

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