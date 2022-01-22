"Голос країни – 12" на 1+1: у столиці відбулася презентація шоу

Прем'єра шоу відбудеться вже цієї неділі.

Вже 23 січня о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться довгоочікувана прем'єра дванадцятого сезону головного музичного шоу "Голос країни".

Напередодні старту проєкту відбулася презентація, на якій зібралися тренери, учасники шоу, блогери. Ведучим заходу став Юрій Горбунов, а зіркові наставники та учасники шоу запалювали сцену своїми неймовірними виступами.

Презентація шоу "Голос країни – 12" / пресслужба каналу "1+1"

На сцену цього вечора вийшов і керівник Big Entertainment шоу Володимир Завадюк. Він побажав учасникам досягти успіху, а також розповів, чим дивуватиме глядачів 12 сезон.

"Для мене 12 сезон "Голосу країни" - це більше ніж робота, це ціле життя. Цього року ми оновили тренерську панель, в 12 сезоні вона особлива. Окрім того, ми зробили експеримент і запустили кампанію під назвою "Агенти Голосу". Люди у різних містах нашої країни шукали унікальні голоси та надсилали їх нам. У шоу з'явиться додатковий приз та п'ята команда – про це ви зможете дізнатися у першому ефірі", - розповів Завадюк.

Презентація шоу "Голос країни – 12" / пресслужба каналу "1+1"

Оля Полякова своєю чергою зазначила, що вона трішки хвилюється. Втім, зірка переконана, що новий сезон буде чудовим.

"Коли я йшла на "Голос країни", то трішки хвилювалася. Не тому що важко обирати репертуар для учасників і працювати з ними, я хвилювалася, як все складеться, яка буде атмосфера. Можу сказати, що наш сезон – це радість, світло та музика", - сказала Оля Полякова.

Надя Дорофєєва розповіла, що вони вже й навіть встигли посперечатися з Олею та посваритися з Потапом. Але загалом між ними панує дружня атмосфера.

Презентація шоу "Голос країни – 12" / пресслужба каналу "1+1"

"Хочу зробити комплімент Олі Поляковій, вона тримається дуже круто і всіх заряджає своєю енергетикою. Ми іноді сперечаємось з нею у проєкті через хлопців, і навіть трішки посварилися з Потапом через це, але це ще більше розпалює дружню конкуренцію між нами", - сказала Дорофєєва.

Святослав Вакарчук розповів, що учасники нового сезону – це щирі та талановиті люди.

"Для мене "Голос країни" - це не тільки про мене як наставника. Мені цікаво, чим вони живуть. В цьому сезоні хочеться ще більше душі, і цього я хочу всім вам побажати. Непростий зараз у нас час, але сподіваюся, що ми згуртуємося і проведемо цей рік і сезон разом. Переможуть всі, але головне, щоб перемогла Україна", - сказав Святослав Вакарчук.

Презентація "Голосу країни – 12" / пресслужба каналу "1+1"

Головним призом за перемогу в шоу цього сезону традиційно стане квартира у Києві від компанії "НоваБудова". Також переможець отримає ще один супер приз, важливий для кожного артиста. Що саме - дивіться у першому випуску проєкту цієї неділі о 21:00 на 1+1.

Не пропустіть, вже цієї неділі, 23 січня, о 21:00 на телеканалі 1+1 – прем'єра вокального шоу "Голос країни-12".

Все, що відбувається за лаштунками шоу, глядачі традиційно зможуть побачити на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу стануть переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік. Ведучими бекстейджу для соцмереж телеканалу 1+1 стали співачка та учасниця "Голос країни – 10" Lida Lee, фіналіст 11 сезону Тьома Паучек, суперфіналіст 9 сезону KHAYAT та учасниця "Голос.Діти-4" Ніно Басілая.

Новий сезон "Голосу країни" мине під слоганом "Так звучить твоя країна".

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