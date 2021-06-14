Григорий Чапкис умер: жизненные принципы и цитаты легендарного хореографа

Предлагаем вспомнить, каким был знаменитость.

Целая эпоха, сначала народного, а затем бального танца — Григорий Чапкис — ушел из жизни.

Ему был 91 год. Случилось это накануне вечером в одной из столичных клиник. Хореограф и судья "Танців з зірками" пережил пневмонию в декабре в прошлом году, затем ему стало легче, но не надолго. Предлагаем вспомнить, кем был Григорий Николаевич, говорится в сюжете ТСН.19:30.

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"Чапкис — это танец, а танец — это жизнь", — так любил говорить выдающийся маэстро.

"Я мазохист по отношению к себе. Я не отдыхаю. Даже если я поеду на курорт, на третий день у меня ученики, я уже показываю. Мужчины, я их называю диванные, котыре лежат на диване с газеткой, которые любят себя, отдыхают, выходные субботние - эти мужчины умирают раньше.", — делился звезда.

Маленький Григорий, как он сам рассказывал — первые шаги в танце сделал среди детворы в Кишиневе. Во время Второй мировой семью эвакуировали в Казахстан. На обратном пути, семья заболела тифом и вынуждена была поселиться в Киеве. С тех пор Чапкис всю жизнь называл Украину своей любовью. Еще подростком Чапкис восстанавливал послевоенный Крещатик и зарабатывал как мог.

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"Мне было 15 лет, мы разгружали с пацанами вагоны с углем, ждали на набережной когда придет баржа с арбузами, целый день разгружали, а ввечемро нам платили столько арбузов, сколько могли унести", — рассказывал знаменитость.

Но главное — парень танцевал. В 1945 году в Москве советский диктатор Сталин подарил парню часы. Еще через несколько лет Чапкис станет солистом ансамбля танца под управлением Павла Вирского. Его фирменный ползунец станет эталоном.

После завершения танцевальной карьеры занимался преподаванием. Но настоящей звездой Чапкис стал в возрасте 76 лет, когда в 2006-м на "1+1" вышли первые "Танці з зірками". Зрители влюбились в него не только из-за острых комментариев, но и за каждый раз ярче образы.

"Я не ношу джинсовых штанов, я не ношу кроссовок. Я не ношу мрачные или полутона. Если черный, то черный, если красный то красный. Сейчас галстуки не модны, а я ношу, мне кажется, если я сниму галстук, я замерзну", — отмечал Чапкис.

instagram.com/gregory_chapkis

Получив статус в обществе, Григорий Чапкис не изменил себе. Своим главным достижением считал свое имя и достоинство.

"Меня нельзя купить, заставить что-то делать, я дожил до такого возраста и положения, что я делаю то, что мне нравится, если не нравится - я не делаю. Я живу в хрущевской квартире, у меня нет дома, виллы, как многие думают", — рассказывал Григорий Николаевич.

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В феврале в 2020-м года Григорий Чапкис громко отпраздновал 90-летие. Как всегда — на сцене, в движении, и в окружении девушек. Женат хореограф был четыре раза. Его последняя жена — моложе его на 52 года — была с ним до его последнего вздоха. От первых браков в Чапкиса остались дочь Лилия и сын Грег. Руководитель школы хип-хопа в США сюрпризом прилетел к отцу и появился на паркете "Танців з зірками".

"Для меня Григорий Николаевич — навсегда! Как и его слова: "Надо двигаться до последнего вздоха". Советую не забывать эту фразу всем нам." — написал в Facebook Владимир Зеленский. В свое время Чапкис судил будущего президента на паркете "Танців з зірками".

facebook.com/grigoriy.chapkis

А накануне своего 90-летнего юбилея неутомимый танцор говорил: "Я спешу жить! Живите, цените каждую минуту! Сегодняшний день — завтра уже история! Вот, наверное, сейчас и до 100-летия у меня выходных не будет!".

До столетия Чапкис не дожил. В декабре в прошлом году, переживая пневмонию, он признался ТСН — чувствует, что жизнь подходит к концу. В воскресенье вечером Маэстро не стало. Но его дело вечно жить благодаря его многочисленным ученикам.

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