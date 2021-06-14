Григорій Чапкіс помер: життєві принципи та цитати легендарного хореографа

Пропонуємо пригадати, яким був знаменитість.

Ціла епоха, спершу народного, а потім бального танцю - Григорій Чапкіс - пішов із життя.

Йому був 91 рік. Сталося це напередодні ввечері в одній зі столичних клінік. Хореограф і суддя "Танців із зірками" пережив пневмонію торік у грудні, потім йому стало легше, але не надовго. Пропонуємо пригадати, ким був Григорій Миколайович, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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"Чапкіс - це танець, а танець - це життя", – так любив говорити видатний маестро.

"Я мазохіст по відношенню до себе. Я не відпочиваю. Навіть якщо я поїду на курорт, на третій день у мене учні, я вже показую. Чоловіки, я їх називаю диванні, котрі лежать на дивані з газеткою, які люблять себе, відпочивають, вихідні суботні - ці чоловіки вмирають раніше", – ділився зірка.

Маленький Грицько, як він сам розповідав - перші кроки в танці зробив серед дітвори в Кишиневі. Під час Другої світової родину евакуювали до Казахстану. Дорогою назад, родина захворіла на тиф і змушена була поселитися в Києві. Відтоді Чапкіс усе життя називав Україну своєю любов’ю. Ще підлітком Чапкіс відбудовував повоєнний Хрещатик і заробляв як міг.

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"Мені було 15 років, ми розвантажували з пацанами вагони з вугіллям, чекали на набережній, коли прийде баржа з кавунами, цілий день розвантажували, а ввечері нам платили стільки кавунів, скільки могли понести", – розповідав знаменитість.

Але головне - хлопець танцював. 1945-го року у Москві радянський диктатор Сталін подарував парубку годинник. Ще за кілька років Чапкіс стане солістом ансамблю танцю під керуванням Павла Вірського. Його фірмовий повзунець стане еталоном.

Після завершення танцювальної кар’єри займався викладанням. Але справжньою зіркою Чапкіс став у віці 76 років, коли 2006-го на "1+1" вийшли перші "Танці з зірками". Глядачі закохалися в нього не лише через гострі коментарі, а й за щораз яскравіші образи.

"Я не ношу джинсових штанів, я не ношу кросівок. Я не ношу похмурі або півтони. Якщо чорний, то чорний, якщо червоний то червоний. Зараз краватки не модні, а я ношу, мені здається, якщо я зніму краватку, я замерзну", – зазначав Чапкіс.

instagram.com/gregory_chapkis

Здобувши статус у суспільстві, Григорій Чапкіс не зрадив себе. Своїм головним здобутком уважав власне ім’я та гідність.

"Мене не можна купити, змусити щось робити, я дожив до такого віку і положення, що я роблю те, що мені подобається, якщо не подобається - я не роблю. Я живу в хрущовській квартирі, у мене немає будинку, вілли, як багато хто думає", – розповідав Григорій Миколайович.

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У лютому 2020-го року Григорій Чапкіс гучно відсвяткував 90-річчя. Як завжди - на сцені, в русі, і в оточенні дівчат. Одружений хореограф був чотири рази. Його остання дружина - молодша за нього на 52 роки - була з ним до його останнього подиху. Від перших шлюбів у Чапкіса лишилися донька Лілія та син Грег. Керівник школи хіпхопу в США сюрпризом прилетів до батька і з’явився на паркеті "Танців з зірками".

"Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: "Треба рухатися до останнього подиху". Раджу не забувати цю фразу всім нам." - написав у Facebook Володимир Зеленський. Свого часу Чапкіс судив майбутнього президента на паркеті "Танців з зірками".

facebook.com/grigoriy.chapkis

А напередодні свого 90-річного ювілею невтомний танцівник казав: "Я поспішаю жити! Живіть, цінуйте кожну хвилину! Сьогоднішній день - завтра вже історія! Ось, напевно, зараз і до 100-річчя у мене вихідних не буде!".

До сторіччя Чапкіс не дожив. Торік у грудні, переживаючи пневмонію, він зізнався ТСН - відчуває, що життя добігає кінця. У неділю ввечері Маестро не стало. Але його справа вічно житиме завдяки його численним учням.

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Нагадаємо, раніше Влад Яма пригадав, якої смерті хотів Григорій Чапкіс. Хореограф зі сльозами на очах поділився спогадами про покійного колегу.

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