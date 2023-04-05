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Хрупкая Виктория Бекхэм с брутальным мужем Дэвидом слились в страстной сальсе

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
772
Время на прочтение
1 мин
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Хрупкая Виктория Бекхэм с брутальным мужем Дэвидом слились в страстной сальсе

Дэвид и Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/davidbeckham

Пара показала, как проводит свой досуг.

Звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэм все чаще стали делиться с поклонниками лайфовым контентом.

Пара решила стать ближе к поклонникам и показывает, как любит проводить свой досуг вместе. Вслед за совместным приготовлением завтраков, занятиями спортом и отдыхом, Дэвид и Виктория Бекхэм показали, как недавно сходили на мастер-класс по латиноамериканским танцам.

На своей странице в Instagram Виктория разместила видео, где она с Дэвидом старательно танцуют. Интересно, что для занятий сальсой дизайнер выбрала черную футболку, черные обтягивающие лосины и туфли на высоком каблуке. Дэвид был в черных брюках и футболке и белых туфлях.

Поклонники, в свою очередь, не стали скрывать восторга от супругов Бекхэм: "Вы пример, какими должны быть отношения", "хорошая работа", "вы выглядите так невероятно", "Вы действительно невероятны! Нравится, что вы не воспринимаете себя слишком серьезно. Нравится, что вы делитесь такими вещами!".

Напомним, не так давно Дэвид Бекхэм растрогал фанатов нежным поздравлением жены Виктории с Днем матери. Футболист показал смешные фото любимой в окружении их детей.

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Дата публикации
Просмотры
772
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