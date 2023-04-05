Был единственным кандидатом: президента УЕФА переизбрали еще на четыре года

Действующий президент Европейского футбольного сюоза (УЕФА) Александер Чеферин переизбран на еще один срок, до 2027 года.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выборы прошли на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне. Чеферин был единственным кандидатом на должность руководителя УЕФА.

"Это действительно много значит для меня. Это большая часть, но также большая ответственность перед вами и футболом. Я приложу все усилия, чтобы не разочаровать вас и футбол", – цитирует Politico речь Чеферина в Лиссабоне.

55-летний словенец переизбрался на эту должность во второй раз. Чеферин возглавил организацию в сентябре 2016 года после отстранения с должности бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини.

Ранее сообщалось, что Джанни Инфантино переизбрали на должность президента ФИФА.

Читайте также:

Вдвое больше, чем получает Роналду: саудовский клуб заманивает Месси космическими деньгами

Роналду оформил дубль и помог "Аль-Насру" разбить соперника в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

Выход Мудрика не помог: "Челси" расписал ничью с "Ливерпулем" в перенесенном матче АПЛ (видео)