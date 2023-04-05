Був єдиним кандидатом: президента УЄФА переобрали ще на чотири роки

Чинного президента Європейського футбольного сюозу (УЄФА) Александера Чеферіна переобрали на ще один термін, до 2027 року.

Про це повідомила пресслужба організації.

Вибори відбулися на Конгресі УЄФА в Лісабоні. Чеферін був єдиним кандидатом на посаду керівника УЄФА.

"Це справді багато значить для мене. Це велика часть, але також велика відповідальність перед вами та футболом. Я докладу всіх зусиль, аби не розчарувати вас та футбол", – цитує Politico промову Чеферіна в Лісабоні.

55-річний словенець переобрався на цю посаду вдруге. Чеферін очолив організацію у вересні 2016 року після усунення з посади колишнього керівника УЄФА Мішеля Платіні.

Раніше повідомлялося, що Джанні Інфантіно переобрали на посаду президента ФІФА.

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