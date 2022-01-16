Илона Гвоздева во второй раз заболела коронавирусом и застряла в Грузии

Илона Гвоздева во второй раз заболела коронавирусом и застряла в Грузии

Артистка рассказала о своем самочувствии.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева во второй раз заболела коронавирусом.

Положительный тест на COVID-19 артистка получила в Грузии за сутки до вылета в Киев. Там знаменитость работала хореографом-постановщиком на "Танцах со звездами". Об этом Илона сообщила на своей странице в Instagram. Как отметила Гвоздева, теперь она будет находиться на самоизоляции минимум 10-14 дней.

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

Артистка также рассказала, что никаких симптомов болезни у нее нет. К слову, муж Илоны получил отрицательный тест. Несмотря на это, любимый звезды решил отменить свой рейс в Украину и остаться с избранницей на карантине.

А лечится Гвоздевым чачей.

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

"Выпиваю чачу – и все, здорова! И падаю с ног резко. Это называется западло. Самое обидное то, что я уже так настроилась на встречу с детьми, что моему разочарованию не было предела. Еще две недели я не смогу увидеть своих детей. Все остальное меня не волнует", – поделилась она.

Заметим, впервые Илона Гвоздева заболела коронавирусом в ноябре в 2020 году.

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