Инсайдер шокировал причиной развода экс-мужа Ани Лорак со второй женой

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу до сих пор держит молчание относительно того, что происходит в его личной жизни.

Уже несколько месяцев ходят слухи, что Мурат расстался со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус. Пара только подливает масла в эти разговоры. На данный момент Налкакиоглу находится в Турции, где планирует встретить Новый год с дочерью от Лорак и без нынешней жены Лилии Реус.

Экс-муж Ани Лорак со второй женой / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Тем временем близкое к бизнесмену окружение ошеломило признанием, что на самом деле причиной разрыва Мурата со второй женой стали его измены. Еще когда Налкакиоглу расставался с Лорак, артистка обвиняла его в неверности:

"Родители Мурата никогда не воспринимали Лорак серьезно и даже не считали ее женой сына. Они относились к ней как к игрушке, с которой не скучно, потому что звезда и при деньгах", – рассказал инсайдер, пишет oboz.ua

Экс-муж Ани Лорак со второй женой / Фото: instagram.com/muratnalca

Источник также поделился, что родители Налкакиоглу, которые в Турции богатые люди, никогда серьезно не относились к его избранницам. Более того, источник утверждает, что родители Мурата даже не были знакомы с его второй женой:

"Он умеет находить влиятельных друзей из высшего света с большими деньгами. Входит в элитную тусовку в Турции за счет родителей, которые немного выше среднего класса. Мурат умеет зарабатывать, но не умеет масштабировать заработки и накапливать. Семья Мурата имеет деньги, а сам Мурат зарабатывает чисто на "потусить", – утверждает источник.

Напомним, что экс-муж Ани Лорак Мурат Налкакиоглу находится в Турции вместе с их дочерью. На днях знаменитый отец порадовал девочку ценным подарком за две тысячи долларов.

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