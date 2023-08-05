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Ирина Сопонару очаровала романтическими фотографиями с женихом-британцем

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
821
Время на прочтение
1 мин
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Ирина Сопонару очаровала романтическими фотографиями с женихом-британцем

Ирина Сопонару со своим бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Актриса опубликовала фото из личного архива.

Звезда "Лиги смеха" Ирина Сопонару поделилась романтическими кадрами со своим любимым-британцем Рисом.

В подборке фотографий актриса вспомнила счастливые мгновения вместе, которые захотела разделить со своими поклонниками в Instagram. На архивных фото влюбленные позировали вместе в постели, весело проводили время в столице и нежно целовались.

Ирина Сопонару с женихом / © instagram.com/irinasoponaru
Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru
Ирина Сопонару с женихом / © instagram.com/irinasoponaru
Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Как призналась Ирина, в последнее время она чувствовала себя несколько расстроенной. Переживания даже довели актрису до слез, но, к счастью, поддержка любимого и близких подняла настроение.

"Что-то меня вчера "поплавило". Весь вечер проплакала, хорошо, что мои любимые со мной", – поделилась эмоциями Сопонара.

Ирина Сопонару с женихом / © instagram.com/irinasoponaru
Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru
Ирина Сопонару с женихом / © instagram.com/irinasoponaru
Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Напомним, недавно Ирина Сопонару показала поклонникам счастливое фото с женихом в их любимом месте для отдыха в Киеве.

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Дата публикации
Просмотры
821
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