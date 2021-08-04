Избиение танцора Дорофеевой: нападающего уволили из УГО

В Управлении осудили подобные проявления агрессии и заявили о недопустимости совершения таких поступков.

Военнослужащего, который жестоко избил танцовщика певицы Надежды Дорофеевой, уволили из Управления государственной охраны.

Об этом сообщает пресс-служба УГО.

Сегодня, 4 августа, было проведено служебное совещание по поводу этого инцидента, по результатам которого решили уволить нападающего из рядов УГО.

В Управлении осудили подобные проявления агрессии и заявили о недопустимости совершения таких поступков.

"Принципиальная позиция руководства УГО заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", — заверили в пресс-службе.

Напомним

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