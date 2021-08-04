Избиение танцора Дорофеевой: нападающего уволили из УГО

В Управлении осудили подобные проявления агрессии и заявили о недопустимости совершения таких поступков.
Военнослужащего, который жестоко избил танцовщика певицы Надежды Дорофеевой, уволили из Управления государственной охраны.
Об этом сообщает пресс-служба УГО.
Сегодня, 4 августа, было проведено служебное совещание по поводу этого инцидента, по результатам которого решили уволить нападающего из рядов УГО.
В Управлении осудили подобные проявления агрессии и заявили о недопустимости совершения таких поступков.
"Принципиальная позиция руководства УГО заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", — заверили в пресс-службе.
Напомним
- В Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой, когда он выходил из гей-клуба. Его ввели в медикаментозный сон.
- В УГО подтвердили, что нападающий является военным Управления государственной охраны.
- В Киевской городской прокуратуре сообщили о задержании 28-летнего подозреваемого.
- Впоследствии появилось видео момента нападения у гей-клуба в Киеве.
- Сегодня, 4 августа, стало известно, что избитый танцовщик из балета Дорофеевой до сих пор в коме, семья собирает средства на его спасение.