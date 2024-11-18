Известный певец резко раскритиковал творчество "Антител": "Никогда не переваривал"

Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич резко высказался о творчестве "Антител".

Артист откровенно говорит, что ему не нравится репертуар его коллег по сцене. Конечно, есть некоторые песни, которые Женя Галич может оценить, но остальные – нет. Лидер O.Torvald говорит, что "Антитела" не является рок-группой. Кроме того, Галич считает спекуляцию не темой войны недопустимой. Вероятно, артист имел в виду трек коллектива "Фортеця Бахмут", ведь раньше он довольно неоднозначно о нем отзывался.

Группа "Антитила" / Фото: instagram.com/antytila_official

"Я никогда не переваривал и мне никогда не нравилось творчество группы "Антитела". Я не люблю эту группу. Некоторые песни мне нравятся, например, "Там, де ми є". Но в целом, на мой взгляд, эти артисты не могут быть рок -группой. Лично мне совсем не нравится спекуляция на теме войны", — рассказал певец на проекте "Муз_Тренд".

Женя Галич также подчеркнул, что ему не нравится само творчество "Антител". Никакого предвзятого отношения у артиста к участникам коллектива нет.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Я не хочу лгать. Все понимают прекрасно, что я не люблю "Антитела". Мне не нравится творчество. У меня нет конкретной претензии к Тарасу или к ребятам из группы. Может, они классные пацаны, и я думаю, что они классные пацаны" ", – подчеркнул артист.

Напомним, ранее Женя Галич уже публично критиковал песню "Антител" — "Фортеця Бахмут". Тогда Тарас Тополя ответил музыканту.

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