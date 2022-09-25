Лилия Ребрик показала, какой beauty-день устроила для 10-летней дочери

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик со старшей дочерью весело провели время вместе.

В своем Instagram Лилия Ребрик показала подросшую дочь Диану. Девочке уже 10 лет, поэтому она вместе со звездной мамой любит уделять внимание уходу за собой.

В сторис телеведущая показала, как вместе с Дианой они отправились в салон красоты. Там мама и дочь сделали маникюр, насладившись кофе.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Затем Ребрик с дочерью отправилась в магазин с косметикой, где Диана смогла выбрать себе все, что ей понравится. Как рассказала Лилия, с начала полномасштабной войны в Украине, они еще не имели возможности так устроить шопинг.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"У дочери глаза загорелись, мечтает создавать красоту на ноготках маминых", — сказала телеведущая.

Для воплощения задуманной красоты Диана выбрала несколько разноцветных лаков, а также пилочки и другие принадлежности для маникюра.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая пытается разделять интересы своих дочерей. Недавно Лилия Ребрик ошеломила поклонников своей пластикой.

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