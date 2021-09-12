MELOVIN впервые признался, что встречался с парнем: "Мы были вместе шесть лет"

MELOVIN впервые признался, что встречался с парнем: "Мы были вместе шесть лет"

Артист рассказал, почему они разошлись.

Певец и участник "Танцев со звездами" MELOVIN, который недавно совершил каминг-аут, поделился пикантными подробностями личной жизни.

Оказывается, Константин встречался с парнем. Об этом он рассказал "Світському життю". Экс-влюбленные были вместе целых шесть лет. И все эти годы артист боялся, что кто-то об этом узнает. Но, как признался певец, они разошлись не из его страха, а потому что их отношения стали слишком холодными и спокойными.

"Я человек бурлеска, мне нужна всегда какая-то эмоция. Если очень все спокойно, мне хочется скандала, и наоборот. Я очень не однозначный человек", — поделился MELOVIN.

Поэтому пока у юноши нет второй половинки. Хотя, как он говорит, есть на это "намеки" как от женщин, так и от ребят.

"Пока, мне кажется, что я не готов к отношениям. Поэтому я пока не ищу отношений, но эти отношения ищут меня. Потому что после каминг-аута я получаю множество сообщений", — с улыбкой рассказал артист.

Напомним, недавно MELOVIN признался, как рассказал о своей бисексуальности маме. Это произошло, когда они семьей отдыхали в Карпатах в конце 2020-го.

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