Мишель Андраде откровенно призналась, благодаря кому попала на съемку сериала "Корона"

Известная украинская певица и телеведущая Мишель Андраде, которая недавно удивила новостью о съемке в сериале Netflix "Корона", откровенно рассказала о том, кто помог ее появится в его новом сезоне.

Так, Мишель отметила, что в начале российского вторжения она переехала в Барселону. Там певица принялась искать работу. По ее словам, она наткнулась на человека, который познакомил ее с другой женщиной, которая проводила кастинги профессиональных актеров для съемок в кино и сериалах. После знакомства ей и была предложена роль в известном сериале.

Мишель Андраде / Фото: instagram.com/mishvirmish

"Это произошло в начале полномасштабного вторжения. Я тогда оказалась в Барселоне. Я искала место, где можно работать. И наткнулась на контакт одной девочки, у которой был контакт женщины, у которой в Барселоне есть кастинговое агентство. И я пошла к ней. Я рассказала чем занимаюсь, что у меня в жизни творится, что я из Украины. И через некоторое время она мне сбросила этот кастинг", - поделилась артистка в "Сніданку з 1+1".

Напомним, недавно телеведущая Леся Никитюк попыталась примерить на себя образ Гюррем Султан из сериала "Великолепный век". Артистка кардинально сменила прическу, стала рыжей и показала результат перевоплощения.

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