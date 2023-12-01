Пэрис Хилтон объяснила, почему не родила сама, а обратилась к суррогатной матери

Американская светская львица Пэрис Хилтон, недавно отпраздновавшая рождение дочери Лондон, рассказала, зачем обращалась к суррогатному материнству для вынашивания обоих своих детей.

42-летняя бизнесвумен отметила, что принятие решения о суррогатном материнстве далось ей очень сложно. Об этом пишет Daily Mail. Во втором сезоне реалити-шоу "Влюбленная Пэрис" стало известно, что на самом деле звезда могла иметь детей и "хотела бы" быть беременной. Впрочем, на пике популярности она опасалась за их безопасность. Поэтому они с мужем обращались к суррогатному материнству.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом / Фото: instagram.com/parishilton

"Процесс суррогатного материнства, безусловно, это было тяжелое решение. Но моя жизнь была слишком публичной. Поэтому, несмотря на то, что ребенок биологически принадлежит мне и Картеру, мы решили пусть его вынашивает суррогатная мать", - поделилась знаменитость.

Также о безопасном будущем семьи задумывался и муж Гилтон, 42-летний Картер Реум.

Пэрис Хилтон с мужем / Фото: parishilton.com

"Теперь мы имеем семью с Пэрис и хотим, чтобы она росла и была нормальной. Мы должны думать о безопасности. Когда мы идем на фермерский рынок, одно дело, если кто-то останавливается и просит Пэрис сфотографироваться. Совсем другое дело – с ребенком в коляске", — отметил Реум.

Напомним, недавно Пэрис Хилтон ошеломила радостным известием о рождении дочери, которой дала необычное имя. Сейчас вместе с новорожденной звезда еще воспитывает 10-месячного сына Феникса, которого тоже тайно родила суррогатная мать.

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