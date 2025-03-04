Могилевская восхитила развлечениями с двумя дочерьми дома: "Семейный день"

Артистка показала, как проводит свободное время в кругу ближайших.

Украинская певица Наталья Могилевская показала своих двух подросших детей и сюрприз для них.

В фотоблоге артистка продолжает делиться контентом своего материнства. И на этот раз она показала, как свое свободное время она посвящает доченькам. Звездная мама показалась в детской комнате и удивила 13-летнюю Мишель и 4-летнюю Софию подарками. Могилевская предложила девочкам собственноручно сделать картину из пластилина.

Наталья Могилевская с детьми / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с детьми / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Традиционный семейный день с моими девочками. Сегодня все вместе рисуем воздушным пластилином", – написала звезда.

В свою очередь дети Могилевской обрадовались такому досугу и отблагодарили маму нежными объятиями. Невероятно счастливая певица пообещала, что они проведут время за рукоделием вместе. Интересно, что артистка недавно рассказывала, что мечтает о пополнении в семье. Исполнительница с мужем хочет иметь третьего сына.

Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник поделился неожиданной новостью о старшем сыне. 11-летний Иван уехал за границу и показал, как там время проводит без родителей.

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