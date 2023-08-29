Начинающий певец SHUMEI довел до слез украиноязычной версией хита Тины Кароль "Выше облаков"

Молодой артист SHUMEI ошеломил всех своей украиноязычной версией песни певицы Тины Кароль "Выше облаков".

Певец стал особым гостем на концерте звезды, состоявшемся во Дворце "Украина" в Киеве 28 августа.

Тина призналась, что давно следит за SHUMEI и хочет поддержать его талант. Звезда пригласила молодого артиста на сцену в конце своего шоу и предложила ему исполнить несколько зрительских песен. SHUMEI в свою очередь подготовил сюрприз, как для Тины, так и для поклонников — певец исполнил на украинском языке один из главных хитов Кароль "Выше облаков".

"Вище хмар злечу, щоб почати все спочатку. Я тебе люблю все життя і до останку", — спел со сцены SHUMEI.

SHUMEI ошеломил украинским кавером на песню Тины Кароль "Выше облаков"

Новая версия песни изрядно умилила не только зрителей в зале, но и саму Кароль. Как известно, для певицы она имеет особое значение, ведь связана с ее покойным мужем, продюсером Евгением Огиром.

Редакция сайта ТСН.ua также побывала на концерте Тины Кароль в Киеве – читайте все подробности в материале.

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