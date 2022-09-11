Надя Дорофеева показала, как создавала свой экспрессивный клип на трек "Крапають"

Надя Дорофеева не так давно выпустила экспрессивный клип на свою новую композицию "Крапають" из грядущего альбома "Сенси", который увидит свет осенью.

Теперь же исполнительница обнародовала видео закулисья этого клипа и показала, как он снимался. Как известно, по замыслу режиссера Максима Шелковникова в видео Надя разрисовывает полотно, не сдерживая себя в эмоциях.

"Сегодня чрезвычайный день и чрезвычайные съемки, потому что это не просто видео, это коллаборация с украинским художником. Основная цель этой коллаборации это, конечно, помощь Украине. Сейчас Евгений занимается тем, что помогает после моей экспрессии, моих здесь танцев и работы над картиной сделать так, чтобы она выглядела немного более профессионально", — говорит в видео Дорофеева.

Помогал Наде создавать картину в клипе художник Евгений Лисняк, работающий в стиле абстрактного экспрессионизма. Именно он довел картину Дорофеевой до финальной стадии:

"Надя заложила первый слой работы. Я пытался подсказывать какие пятна оставить, чтобы потом с этим можно было работать. Потом эту работу привезли ко мне в мастерскую и я несколько дней над ней работал и упорядочивал композицию и готовил ее к финальной стадии", — рассказал Лисняк.

Это полотно будет передано на благотворительность для помощи Украине в войне.

Читайте также: