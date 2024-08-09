Надя Дорофеева показалась в больничной палате и сообщила о проблемах со здоровьем

Украинская певица Надя Дорофеева заставила своих поклонников очень сильно волноваться за нее.

Исполнительница в своем Instagram опубликовала фото из больничной палаты. Артистка сообщила, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Как отметила Надя Дорофеева, после насыщенных рабочих будней ей пришлось обращаться за помощью к врачам.

"Любишь много работать, люби и лечиться", — поделилась с подписчиками певица.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В подробности Надя Дорофеева вдаваться не стала и не раскрыла, что именно ее беспокоит. Однако звезда призналась, что оказалась в одном из киевских ортопедических центров. В общем, ортопедия помогает с профилактикой, диагностикой и лечением деформаций и нарушений функций костно-мышечной системы.

Напомним, недавно супруга актера и ведущего Юрия Ткача сообщила о проблемах со здоровьем. Виктория Ткач уже рассказала, что именно ее беспокоило и поэтому она должна была обратиться за помощью к врачам.

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