Надя Дорофеева рассказала, почему они со Скриптонитом решили записать дуэт

Артисты записали уже две общие песни.

Украинская певица Надя Дорофеева недавно выпустила вторую дуэтную песню с казахским рэпером Скриптонитом.

Композиция получила название "Невеста". Первый совместный трек "Не забирай меняс паты" они выпустили в 2017 году. Артистка говорит "Світському життю ", что тогда рэпер позвонил Потапу и попросил о дуэте с ней.

"Мы начали переписываться. Он был в восторге от того, как я спела песню "Не забирай меня с паты". Она была просто песней в альбоме, она стала хитом. Я до сих пор выхожу на сцену, а мне люди из зала кричат: "Не забирай меня из паты". Они знают эти песню.", — говорит звезда.

Впрочем, тогда они не сняли клип на песню и об этом очень пожалели. Поэтому артисты договорились, что это обязательно сделают. Да, они выпустили новый совместный трек "Невеста", а также сняли на него клип.

"Я обожаю его (ред. – Скриптонита), и считаю, что он музыкальный гений", – говорит Дорофеева.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку