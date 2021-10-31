Надя Дорофєєва розповіла, чому вони зі Скриптонітом вирішили записати дует

Артисти записали вже дві спільні пісні.

Українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно випустила другу дуетну пісню з казахським репером Скриптонітом.

Композиція отримала назву "Невеста". Перший спільний трек "Не забирай меняс пати" вони випустили 2017 року. Артистка говорить "Світському життю", що тоді репер зателефонував Потапу та попросив про дует з нею.

"Ми почали переписуватися. Він був у захваті від того, як я заспівала пісню "Не забирай меня с пати". Вона було просто піснею в альбомі, вона стала хітом. Я досі виходжу на сцену, а мені люди з зали кричать: "Не забирай меня с пати". Вони знають ці пісню.", - говорить зірка.

Втім, тоді вони не зняли кліп на пісню та дуже про це пошкодували. Тому артисти домовились, що обов’язково це зроблять. Так, вони випустили новий спільний трек "Невеста", а також зняли на нього кліп.

"Я обожнюю його (ред. - Скриптоніта), і вважаю, що він музичний геній", - говорить Дорофєєва.

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