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Настя Каменских посветила упругими ягодицами в одних стрингах

Настя Каменских посветила упругими ягодицами в одних стрингах

instagram.com/kamenskux

Артистка устроила фотосессию на балконе.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно позировала с пенкой на голове в ванной, порадовала фанов новыми пикантными фото.

На странице в Instagram звезда разместила серию снимков, на которых позирует в черном нижнем белье. Фотографии были сделаны на балконе. Настя продемонстрировала подтянутую фигуру и аппетитные ягодицы.

© instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
© instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux

Этими снимками Каменских поздравила поклонников с началом нового дня.

"Good morning. Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет", — написала исполнительница.

© instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux

Поклонники, в свою очередь, наделали кумиру комплиментов:

  • Вот это фигура!
  • Роскошная!
  • Вы прекрасны

Напомним, ранее пользователи заподозрили Настю Каменских в бикини в фотошопе. Артистка нарвалась на критику поклонников.