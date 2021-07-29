Настя Каменских посветила упругими ягодицами в одних стрингах

Артистка устроила фотосессию на балконе.
Украинская певица Настя Каменских, которая недавно позировала с пенкой на голове в ванной, порадовала фанов новыми пикантными фото.
На странице в Instagram звезда разместила серию снимков, на которых позирует в черном нижнем белье. Фотографии были сделаны на балконе. Настя продемонстрировала подтянутую фигуру и аппетитные ягодицы.
Этими снимками Каменских поздравила поклонников с началом нового дня.
"Good morning. Пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет", — написала исполнительница.
Поклонники, в свою очередь, наделали кумиру комплиментов:
- Вот это фигура!
- Роскошная!
- Вы прекрасны
Напомним, ранее пользователи заподозрили Настю Каменских в бикини в фотошопе. Артистка нарвалась на критику поклонников.