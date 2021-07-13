Настя Каменских топлесс в одних трусиках возмутила фанов

Артистка взбудоражила воображение поклонников.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно обнаженной позировала с пенкой на голове, снова порадовала фанов пикантным контентом.

На этот раз исполнительница разместила снимки, где топлес предстала в одних трусиках. Фотографии были сделаны во время отдыха Насти с мужем, рэпером и продюсером Потапом.

instagram.com/kamenskux

Куда именно влюбленные отправились, они не рассказывают. Однако становится ясно, что это какая-то экзотическая страна.

instagram.com/kamenskux

Между тем поклонники не слишком восприняли такую открытость Каменских. Им не очень понравилось, что Настя так часто обнажается:

instagram.com/kamenskux

В одежде ты симпатичнее

Красивая, но женщину это не красит. Перестает быть загадкой, интересной

Вопрос: кому это надо видеть! А это надо видеть только Потапу!

Давно трусов не было

Напомним, не так давно Настя Каменских прозрачным обтягивающим платьем с вышивкой подчеркнула роскошную фигуру. Артистка рассказала, как относится к бодипозитиву.

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