Настя Каменских топлесс в одних трусиках возмутила фанов

Артистка взбудоражила воображение поклонников.
Украинская певица Настя Каменских, которая недавно обнаженной позировала с пенкой на голове, снова порадовала фанов пикантным контентом.
На этот раз исполнительница разместила снимки, где топлес предстала в одних трусиках. Фотографии были сделаны во время отдыха Насти с мужем, рэпером и продюсером Потапом.
Куда именно влюбленные отправились, они не рассказывают. Однако становится ясно, что это какая-то экзотическая страна.
Между тем поклонники не слишком восприняли такую открытость Каменских. Им не очень понравилось, что Настя так часто обнажается:
- В одежде ты симпатичнее
- Красивая, но женщину это не красит. Перестает быть загадкой, интересной
- Вопрос: кому это надо видеть! А это надо видеть только Потапу!
- Давно трусов не было
Напомним, не так давно Настя Каменских прозрачным обтягивающим платьем с вышивкой подчеркнула роскошную фигуру. Артистка рассказала, как относится к бодипозитиву.